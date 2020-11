Malpensa, sdoganati quasi 800 mila tamponi

I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) in servizio presso l’aeroporto di Malpensa, presenti i militari della Guardia di Finanza, hanno effettuato il rapido sdoganamento di 1.265 colli contenenti 790.625 tamponi per diagnosi SarsCov-2, di origine e provenienza coreana destinati alla struttura del Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica in corso.

L’ADM fa sapere di continuare a prestare il proprio servizio a salvaguardia della salute pubblica in collaborazione con altre Autorità preposte alla gestione dell’emergenza.