Nuova proroga per la Tari a Castellanza

Proroga dal 15 dicembre 2020 al 30 aprile 2021 della scadenza per il versamento della seconda rata dell’acconto TARI anno 2020, per le utenze non domestiche le cui attività sono state interessate da chiusure totali o parziali dovute all’emergenza sanitaria e proroga della scadenza dal 31 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, del termine per la presentazione della domanda per l’ottenimento dell’agevolazione COVID-19 ai fini TARI con ricalcolo del dovuto sulla rata di saldo.

Sono queste le due importanti decisioni assunte dall’Amministrazione Comunale di Castellanza in tema di tassa sui rifiuti per venire incontro a imprese e famiglie in questo periodo di emergenza sanitaria da COVID-19. «Abbiamo deciso di intervenire in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19 perché riteniamo fondamentale salvaguardare il tessuto economico e sociale del territorio comunale – ha dichiarato l’Assessore alle attività del Settore Economico Finanziario della Città di Castellanza, Maria Luisa Giani -. In questo periodo abbiamo notato come diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche per l’impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la sospensione della propria attività, mentre molti contribuenti hanno difficoltà a pagare i tributi locali, fra cui la TARI, nei termini previsti. Pertanto come Amministrazione Comunale abbiamo voluto dare un segnale di vicinanza a famiglie e imprese».

Come si ricorderà lo scorso mese di luglio il Consiglio Comunale aveva deciso le scadenze per il versamento della TARI prevedendo 2 rate di acconto con scadenza 15 ottobre e 15 dicembre 2020 ed una rata di saldo con scadenza 30 aprile 2021 e previsto la possibilità di concedere agevolazioni sulla tassa rifiuti in ragione dell’emergenza COVID-19.

Ora la Giunta Comunale di Castellanza, visto il perdurare della situazione di emergenza, ha deciso la proroga dal 15 dicembre 2020 al 30 aprile 2021 della scadenza per il versamento della seconda rata dell’acconto TARI anno 2020, per le utenze non domestiche le cui attività sono state interessate da chiusure totali o parziali dovute all’emergenza sanitaria e la proroga della scadenza dal 31 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, del termine per la presentazione della domanda per l’ottenimento dell’agevolazione COVID-19 ai fini TARI con ricalcolo del dovuto sulla rata di saldo.