Smontato il ponte Bailey a Curiglia

È stato smontato ieri, sabato 28, il ponte Bailey a Curiglia con Monteviasco messo in opera dai volontari della Protezione Civile il 10 ottobre a seguito della frana che travolse la strada provinciale, l’unica che porta in paese. Entro il 3 dicembre si procederà al riempimento e all’asfaltatura del tratto interessato dalla frana.

Il ponte militare, una struttura in metallo componibile, si è configurato come la soluzione in un punto particolarmente difficile per una rapida ricostruzione data la forte pendenza dei versanti e peraltro in una curva. Hanno svolto un vero e proprio lavoro di squadra che si è protratto fino alle prime ore di questa mattina la Protezione Civile e in particolare l’associazione “Genieri Lombardia” con sede operativa a Samarate. Fondamentale il sostegno dei cittadini che hanno portato agli operatori la cena e delle bevande calde.