In Valle Olona un servizio di dog sitting per i cani di chi è in quarantena

(Immagine di repertorio) – Bella iniziativa in Valle Olona grazie al rifugio Cane nel cuore di Gorla Minore e all’associazione Leidaa (Lega italiana difesa animali e ambiente) di Michela Brambilla. che stanno proponendo un servizio di dog sitting per le persone in quarantena a causa del Covid che non possono portare fuori i loro cagnolini.

Il servizio – esteso a diversi paesi della Valle Olona (Gorla Minore e Maggiore, Solbiate Olona, Marnate) si può richiedere contattando direttamente Mickaela Guenzani titolare del rifugio al numero 347 0593922.

I cani saranno portati a spasso dai volontari accreditati Leidaa per un massimo di due volte al giorno.