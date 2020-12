Assoluti di nuoto, Martinenghi fa tris di vittorie

Terza gara e terza vittoria per Nicolò Martinenghi agli assoluti invernali di nuoto che si stanno svolgendo a Riccione. Dopo aver conquistato nei precedenti due giorni di gara 100 e 50 (con record italiano) rana, il 21enne di Azzate ha dimostrato una condizione fisica strepitosa. (foto di Pasquale Mesiano / DBM – federnuoto.it)

La vittoria di oggi è arrivata nei 200 rana, distanza che non nuotava da quattro anni in gara. L’atleta tesserato per Fiamme Oro ed NC Brebbia ha concluso in 2’10”19, migliorando di oltre un secondo il suo personale (che era 2’11”53) e firmando il quinto tempo assoluto italiano nella distanza.

Dopo due terzi posti nelle distanze di 100 e 50 rana, Arianna Castiglioni rimane giù dal podio nei 200, vinti da Martina Carraro davanti a Fangio e Angiolini