Ci preme ricordare ai lettori che dopo ogni gara non viene effettuata la conferenza stampa, quindi da parte nostra non è possibile fare domande. Il protocollo anti-covid adottato in Serie A funziona così, non si tratta di una mancanza da parte della Pallacanestro Varese. Sarebbe però utile cominciare a chiedersi se non fosse possibile dare ugualmente uno spazio alle domande, magari sul campo di gioco dove gli spazi sono assai larghi e il numero di giornalisti è comunque molto ridotto.

Bulleri: «Siamo stati protagonisti solo nel primo tempo e in casa non si può certo regalare un tempo intero all’avversario. Alla ripresa la nostra intensità difensiva è calata e Reggio ne ha approfittato in maniera eccellente».

Bulleri2: «Le percentuali da 3 punti questa sera sono stato un problema (8/32 – 25%; 2/13 dopo il Q1, ndr), probabilmente ci sono costate la partita».

Martino «Molto contento per la vittoria, soprattutto perché arrivata dopo un secondo tempo in cui abbiamo aumentato la nostra consistenza difensiva. Come spesso accade abbiamo preso molta energia, ormai il nostro marchio di fabbrica. Abbiamo commesso tanti errori, sia individuali che di squadra, e su questo aspetto dovremo lavorare molto».

Martino2 «Venivamo da una brutta partita contro Cremona, mi è piaciuta la reazione della squadra a livello mentale per cercare un immediato riscatto. Adesso dobbiamo pensare subito alla Fortitudo, partita che dovremo affrontate indipendentemente dal risultato di quella precedente».

Scola: «Non abbiamo concretizzato i tiri che abitualmente mettiamo a segno e questo nel terzo quarto ha fatto la differenza. Sotto di 18 punti diventa molto difficile recuperare».