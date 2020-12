Cfp Luino lancia il “Virtual Open Day“

L’emergenza sanitaria ha impedito che come tutti gli anni si svolgesse alla fine di novembre il normale Open Day del CFP di Luino, nel quale gli studenti che attualmente frequentano la terza media e i loro genitori avrebbero potuto visitare la nostra sede, essere informati sui corsi, incontrare gli insegnanti e vedere in funzione i laboratori.

Oggi molte di queste cose non sono possibili, ed è per questo che abbiamo pensato a forme di informazione alternativa, che si potranno svolgere sia da remoto, sia, con gli opportuni distanziamenti e per piccoli gruppi di persone alla volta, anche in presenza: ciò al fine di consentire alle famiglie di acquisire le informazioni di base per le iscrizioni in tempo utile.

Il sito dell’Agenzia Formativa contiene già le informazioni di base per le modalità di iscrizione

https://agenziaformativa.va.it/orientamento/ e anche la presentazione dei cosi attivati dall’Azienda, fra i quali ben otto indirizzi sono attivi preso il CFP di Luino: Meccanici, Elettricisti, Falegnami, Florovivaisti, Cuochi, Baristi, Parrucchiere ed Estetiste

https://youtu.be/MGgbBVvFpb0.

Sempre a Luino sono inoltre presenti i corsi riservati ad allievi con diagnosi funzionale, attivi negli indirizzi riservati alla ristorazione https://youtu.be/GWRwYyoi-N4

E agli Operatori del verde https://youtu.be/nih9XAFEG4A

I nostri insegnanti sono disponibili ad incontrare da remoto genitori e allievi per fornire le informazioni didattiche e organizzative di dettaglio, in gruppi omogenei per indirizzo, e a programmare visite dei laboratori per piccoli gruppi di genitori e allievi. Per poter partecipare a queste attività di orientamento è necessario lasciare una prenotazione utilizzando questo link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXYnsw9zGPYRrrtX9XpqON_FmQk6M6WrZzkzfFVpur8_UdiQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

«Sarete rapidamente contattati dalla scuola per fissare gli appuntamenti on line, ai quali potranno seguire le visite in presenza. Ci auguriamo di potervi aiutare a scegliere l’indirizzo più adatto anche in questa situazione di emergenza», dicono dal Cfp.