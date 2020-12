Il Comune di Vergiate pronto ad attivare il piano neve

In vista della neve attesa nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 dicembre il Comune di Vergiate si prepara ad attivare il piano neve.

Il servizio è affidato a ditte specializzate esterne, ma la squadra tecnica comunale sarà comunque operativa durante l’ordinario orario lavorativo.

Opereranno sul territorio i mezzi spargisale per il trattamento antighiaccio delle strade. In caso di nevicate abbondanti, le lame spazzaneve interverranno prima lungo le vie principali al fine di garantirne la percorribilità e successivamente su strade secondarie, slarghi e piazzali di competenza comunale.

Qualora si rendesse necessario potrà essere disposta la chiusura dei cimiteri comunali. Le chiusure verranno adottate solo dopo aver valutato le reali le condizioni nei vari cimiteri. Saranno comunque garantite tutte le operazioni cimiteriali collegate allo svolgimento dei funerali.

«Invito – afferma il sindaco di Vergiate Maurizio Leorato -, in caso di nevicata e se non necessario, a evitare di uscire di casa. Col fine di agevolare i nostri operatori durante le operazioni di rimozione della neve, ricordo di non di lasciare le macchine posteggiate a margine delle strade».