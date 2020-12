Dai vaccini “in volo” al censimento Istat

Ecco le notizie del 15 dicembre scelte per voi dalla redazione

Magazzini refrigerati, mezzi speciali, pallet frigoriferi da mettere nella stiva poco prima del volo: così si gestiscono i vaccini in un aeroporto. A Malpensa un intero carico di vaccino antinfluenzale è stato imbarcato su un Boeing 747 della compagnia Cargolux, diretto in Brasile. L’aeroporto di Malpensa è ben attrezzato, perché è lo scalo di riferimento per il polo farmaceutico di Milano, il più importante d’Italia, con oltre 28mila addetti. E a Malpensa già si preparano a gestire anche l’arrivo dei vaccini contro il Covid.

Tronzano Lago Maggiore è il comune più anziano della provincia di Varese, Mesenzana il più giovane. A dirlo l’indice di vecchiaia della popolazione che VareseNews ha elaborato a partire dai dati del censimento Istat. La provincia di Varese segue il trend nazionale dell’invecchiamento della popolazione. Il che, di per sé, non è un elemento del tutto negativo: significa infatti che si vive più a lungo.

Erano in 57 per la tombolata di Santa Lucia (un vero e proprio record), collegati alla piattaforma messa in piedi dalle Cuffie colorate Pad di Busto Arsizio, associazione che da anni si occupa di disabili e che con l’inizio della pandemia ha trasferito on line le sue attività a favore dei ragazzi diversamente abili. Improvvisamente appare sullo schermo Giuseppe Conte, il presidente del Consiglio si rivolge proprio a loro, come se fosse in diretta: «So che state facendo una tombolata con Laura. Giusto divertirsi, fatelo in sicurezza e buone feste di Natale».

Entri in libreria, trovi un libro per bambini o ragazzi che ti piace, lo compri e lo lasci in un grande baule dove già si trovano testi di narrativa o semplici quaderni con figure da colorare. Il natale per i più piccoli in questo periodo può essere duro, tante famiglie non ce la fanno e a Luino la libreria Cerutti e Pozzi in pieno centro ha pensato di mettere in piedi la trovata del baule dei libri in sospeso in collaborazione col Comune, Caritas e Croce Rossa Italiana. L’iniziativa è destinata ai bambini fino a 12 anni.

Il mestiere del restauratore è forse uno dei più difficili: avvicinarsi a un capolavoro per restituirne nuova vita ti carica di grande responsabilità, soprattutto se devi fisicamente “mettere le mani” su un’opera di Leonardo Da Vinci, di Tiziano o di Tiepolo. Pinin Brambilla Barcilon ha rivoluzionato il modo di fare restauro e anche la provincia di Varese le deve molto per aver portato ad antico splendore le opere di Masolino da Panicale a Castiglione Olona, il Monastero di Torba, la Sala di Giustizia alla Rocca Borromeo o gli Affreschi della Chiesa di San Francesco a Saronno.

Anthony Beane è un nuovo giocatore della Openjobmetis Varese. Americano dell’Illinois, 26 anni, guardia di 1 metro e 88, Beane proviene dalla dissolta Virtus Roma ed è già a disposizione dell’allenatore biancorosso Massimo Bulleri.

Beane ha firmato un contratto sino al termine di questa stagione ed esordirà con Varese nella difficile trasferta di domenica prossima sul campo della Umana Venezia. Con il suo arrivo Toney Douglas verrà spostato in regia mentre lo svedese Andersson sarà tagliato e quindi libero di trovare squadra altrove.