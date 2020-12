“Dove sono gli spazzaneve?” Domenico Esposito “rigira al comune” le lamentele dei varesini

(Nella foto: il traffico a Cartabbia)

«Al primo banco di prova, il piano neve del comune si è rivelato totalmente fallimentare» cosi il consigliere di Forza Italia Domenico Esposito commenta la situazione neve di stamattina, 4 dicembre, a Varese. «Dove sono gli spazzaneve? Non c’è in giro nulla a fine mattinata, quando è da tutta la notte che nevica».

«Non faccio altro che ricevere segnalazioni sul mio profilo Facebook – continua Esposito – In particolare da San Fermo e Cartabbia, dove diverse vi non sono state nemmeno sfiorate dal piano neve e ancora ora non si vedono mezzi in giro. Ma anche un autista di pullman scolastici mi ha chiamato dicendo che a Masnago lui non riesce a passare in molti punti».

A questo si aggiunge: «Il traffico che si è generato questa mattina in cima alla salita di Cartabbia, dove un autobus è rimasto bloccato. E all’asilo del quartiere, che è in cima ad una salita, è difficile fare arrivare i bambini».