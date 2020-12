Alla scoperta degli indirizzi dell’Isis Facchinetti: Chimica e Materiali

L’Istituto statale di istruzione superiore Cipriano Facchinetti è il principale complesso scolastico di Castellanza. Comprende un istituto tecnico industriale, un istituto tecnico professionale per l’industria e l’artigianato e un istituto tecnico per geometri.

Galleria fotografica Isis Facchinetti, indirizzo Chimica e Materiali 4 di 21

Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, gli open day si sono svolti in modalità completamente online.

L’indirizzo di Chimica Materiali e Biotecnologie (ITIS 5 anni)

Il corso di studi in Chimica e Materiali ha lo scopo di formare una figura professionale capace di inserirsi in realtà produttive e analitiche del settore chimico.

Lo studente, al termine del percorso formativo, avrà avuto modo di sviluppare competenze specifiche nel campo dell’analisi chimica strumentale, sarà in grado di progettare e sintetizzare svariate tipologie di composti chimici e di materiali ed possederà delle conoscenze necessarie per gestire e controllare impianti chimici industriali.

Attraverso le numerose ore di laboratorio sarà stato possibile non solo acquisire le abilità necessarie per portare a termine una corretta sintesi chimica o una procedura analitica, ma anche imparare le prassi opportune per lavorare in sicurezza personale e ambientale.

Inoltre, grazie ai differenti approcci metodologici delle discipline studiate, il giovane diplomato avrà avuto modo di sviluppare un’ampia mentalità scientifica e una variegata visione culturale utile non solo per un inserimento nel mondo lavorativo, ma anche per una prosecuzione di studi in ambito universitario.

CONTATTI

ISIS Facchinetti

Via Azimonti C. I., 5, 21053 Castellanza (VA)

T: 0331 635718

Email: orientamento@isisfacchinetti.edu.it

Sito | Pagina Facebook