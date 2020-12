Alla scoperta degli indirizzi dell’Isis Facchinetti: Informatica e Telecomunicazioni

L’Istituto statale di istruzione superiore Cipriano Facchinetti è il principale complesso scolastico di Castellanza. Comprende un istituto tecnico industriale, un istituto tecnico professionale per l’industria e l’artigianato e un istituto tecnico per geometri.

Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, gli open day si sono svolti in modalità completamente online.

L’indirizzo di Informatica e Telecomunicazioni (ITIS 5 anni)

Per gli appassionati di computer a cui piace scoprire cosa c’è dietro un gioco o un programma. L’indirizzo informatico è la scelta giusta.

La rapida evoluzione tecnologica richiede una nuova figura professionale di Informatico che sia non solo un abile utilizzatore di computer ma un tecnico esperto che sa comprendere, gestire e risolvere problematiche di:

sistemi informativi aziendali reti LAN e internet sviluppo di applicazioni software progettazione con tecnologie Web e Mobile.



Il corso fornisce una eccellente preparazione tecnica e stimola la creatività e la capacità di lavorare sia in gruppo che in autonomia, di essere propositivi, di saper usare in modo critico e per risolvere i problemi tutte le risorse di internet e del Web

Il tecnico informatico al termine del percorso è un analista programmatore ed un sistemista che:

può inserirsi in moltissimi contesti ed ambiti lavorativi ,

, può proseguire gli studi universitari in ogni settore ed in particolare nell’area informatica e delle telecomunicazioni.

CONTATTI

ISIS Facchinetti

Via Azimonti C. I., 5, 21053 Castellanza (VA)

T: 0331 635718

Email: orientamento@isisfacchinetti.edu.it

Sito | Pagina Facebook