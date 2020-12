Nicora (Lega Giovani Varese): ”Ora non servono polemiche. I giovani Varesini si rimbocchino le maniche”

Mascherina dell’Insubria e pala da neve in mano: così Alberto Nicora, coordinatore della Lega Giovani Varesina, si presenta stamattina fuori dalla sua via, ad Avigno.

«È giusto lamentarsi quando le cose non vanno e si verificano inadempienze, ma per il bene della città ancora più importante è rimboccarsi le maniche e fare la propria parte», afferma.

«Di fronte a questo disservizio mi sono sentito chiamato ancora di più a contribuire al bene del mio quartiere: pulire i marciapiede davanti alle nostre case può sembrare un piccolo gesto, ma assume valore se fatto da molti». Un gesto piccolo ma concreto in risposta all’emergenza causata dalla neve della giornata di ieri.

«Varese ha bisogno di persone pronte a darsi da fare per la nostra città – prosegue con un appello ai giovani varesini -. Noi giovani in particolare”, conclude, ” dovremmo tutti fare il nostro piccolo per la nostra comunità».