Nido, primavera e infanzia: l’asilo Tallachini si presenta online

L’open day dell’asilo Enrico e Cesare Tallachini di Masnago si svolgerà online sabato 19 dicembre alle ore 10 su piattaforma Zoom per tutte le famiglie interessate ai servizi offerti dalla scuola che accoglie i bambini da 0 a 6 anni, con tre proposte educative differenti.

A partire dal nido “Il giardino delle coccole” che può accogliere fino a 23 bambini, di età compresa tra i 12 ed i 36 mesi (l’inserimento di bambini di età inferiore ai 12 mesi viene valutata singolarmente).

C’è poi la sezione primavera Il treno dei colori che accoglie fino a 20 bambini tra i 2 e i 3 anni e infine sei classi di scuola dell’infanzia che accolgono bambini dai 3 ai 6 anni di età in un percorso educativo basato sull’esperienza e la conquista delle autonomie.

In preparazione dell’open day ciascuna tre sezioni dell’asilo, nido, infanzia e primavera, ha preparato un video di presentazione degli spazi e delle maestre di riferimento, tutti pubblicati sul sito della Fondazione Tallachini, dove sono pubblicati anche i codici per accedere all’open day del 19 dicembre che riguarderà in particolare la sezione primavera e la scuola dell’infanzia.

per informazioni sull’Asilo Nido potete contattare direttamente la coordinatrice Elisa Fossati al 346 0284082.

Le educatrici sperano poi di poter incontrare di persona i genitori (tramite prenotazione) l’8 di gennaio per il secondo incontro programmato in sede.