Il sindaco di Malnate chiude il Parco I Maggio

Troppe persone non hanno rispettato le regole anti contagio, così il sindaco di Malnate Irene Bellifemine si è vista costretta a prendere provvedimenti.

Nel pomeriggio di sabato 19 dicembre il primo cittadino malnatese ha firmato l’ordinanza per la chiusura del Parco I Maggio, uno dei principali luoghi di ritrovo in città per famiglie e giovani.

L’ordinanza avrà durata fino a diverse diposizioni.

LEGGI L’ORDINANZA: DET_ORDI_157_2020