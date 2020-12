Un weekend di giochi e di storie apre le vacanze natalizie dei bambini

Per alcuni bambini il weekend si apre oggi, venerdì 18 dicembre con l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze estive. Un fine settimana dove sarà ancora possibile fare qualche passeggiata in natura (evitando preferibilmente i luoghi di solito più frequentati), provvedere agli ultimi regalini (da fare o richiedere) e lasciarsi trasportare nell’atmosfera natalizia dai tanti eventi proposti sul web anche per le famiglie con bambini tra laboratori, storie e spettacoli.

Molte iniziative sono gratuite ma spesso è necessaria la prenotazione.

SPETTACOLI

Tradate: nuova puntata venerdì sera con il racconto teatrale a puntate “Natale a casa con Picc” portato in scena, via web, dalla Compagnia teatrale Oplà e articolato in 5 puntate, tutte a partecipazione gratuita > Scopri di più

Malnate: domenica pomeriggio appuntamento web alle ore 16.30 con Sara Ghioldi per la lettura teatrale dello spettacolo “Il Natale di Lavinia” > L’iniziativa

Castiglione Olona: domenica 20 dicembre alle 20 Babbo Natale sarà in diretta dal vivo sulla pagina Facebook del Comune per rispondere in tempo reale a tutte le curiosità dei bambini > Scopri di più

Lonate Ceppino: “Nessuno è un’isola” è il titolo della video installazione online il sino alla vigilia di Natale realizzata dai giovani naufraghi, gli allievi delle scuole di Teatro della compagnia Oplà e di Viandanti teatranti che raccontano così in prima persona come vivono l’epoca del Covid-19 > L’evento

Fagnano Olona: “Con Rodari a Natale” è l’iniziativa con cui i personaggi di associazione Otium Elfo fu e Gualtiera raccontano online filastrocche natalizie ogni mercoledì e sabato alle ore 15 > Leggi qui

Besozzo: la nonna (ed ex docente) Angela Fiegna ha scelto di condividere con i piccoli lettori di VareseNews alcune storie originali, scritte da lei, e illustrate dalle opere dei grandi artisti. Per ogni autore una favola diversa, per avvicinare i bambini alla storia dell’arte. Per ora ne abbiamo pubblicate quattro al link Favole di storia dell’arte per bambini. L’ultima, si intitola “Cornelio e il mago Escher” dedicata alla prodigiose metamorfosi e alle (apparentemente) impossibili prospettive del grade artista olandese > Scopri di più

Varese: Ottocentomila lucine accese per portare il Natale a Varese. Nonostante l’emergenza sanitarie e le difficoltà che l’intera provincia sta vivendo, i Giardini Estensi davanti al Comune fanno splendere il Natale in città. Le famiglie sono invitate ad ammirare lo spettacolo dal web dove vengono condivisi video e foto – Leggi l’articolo

GIOCHI E LABORATORI

Varese: nuovo appuntamento sabato con i laboratori natalizi digitali per Collezione Panza Kids che propone ai bambini di costruire un biglietto pop up ispirato agli alberi del giardino di Villa Panza > I dettagli

Fagnano Olona: il Comune e la Libreria Millestorie lanciano il concorso letterario per bambini “La letterina più bella”. Tema: spiegare al Grinch il significato del Natale, In palio tanti libri > Qui tutte le info

Orino: “Natale in gir pur Urin” è una mappa in 26 tappe per scovare i 25 presepi diffusi in paese tra fontane e lavatoi, a partire dall’albero di Natale addobbato dalla Protezione Civile > L’iniziativa

Gallarate: sono dedicati allo spazio, tra Leggerezza e Molteplicità i nuovi LabInside proposti dal MA*GA. Laboratori d’arte contemporanea gratuitamente a disposizione di famiglie e scuole, da realizzare in casa o a scuola con materiali semplici, e ispirati alle opere della collazione > Leggi qui

Busto Arsizio: laboratori creativi GiocoLab e tour virtuali in compagnia di simpatici personaggi in “Izi Missione Museo” il nuovo percorso interattivo per bambini dei Musei civici di Busto svelati in 34 tappe tra Palazzo Cicogna e Museo del Tessile > Tutti i dettagli

Arona: dal “Giro del mondo in ottanta esperimenti” ai tradizionali lavoretti di Natale, a partire da sabato 21 novembre fino al 19 dicembre la biblioteca Carlo Torelli propone attività via web dedicate ai bambini > Scopri di più

AVVENTO

Cugliate Fabiasco: la mamma e blogger di Librichepassione.it Jenny Citino pubblica ogni giorno, per tutto dicembre ,la lettura di una favola originale a tema natalizio per i bambini > Leggi di più

Fagnano Olona: grazie all’impegno di un gruppo di ragazzi volontari, della biblioteca e dell’associazione Verde Potenziale inizia il conto alla rovescia verso Natale con un video al giorno pubblicato sul sito del Comune di Fagnano, con favole, giochi e molto altro > L’iniziativa

Gavirate: letture e laboratori tutti i giorni sino a Natale con il Books Advent…ure

lo speciale calendario dell’avvento promosso per bambini, tutto gratuito, promosso dalla Biblioteca civica di Gavirate con Carmen Bucca > Leggi qui

LIBRI

Mamma scegliamo un libro?: dedicata ai calendari dell’avvento fatti di storie ed emozioni di carta che si trovano in libreria la nostra rubrica di recensioni di libri per bambini e ragazzi a cura della libraia e scrittrice Laura Orsolini > Scopri di più

Malnate: sabato mattina, alle ore 10.30, appuntamento online con le letture animate a cura delle volontarie di Nati per leggere > Tutto il programma

Gallarate: sabato mattina il Sistema bibliotecario Panizzi propone l’ultimo incontro dell’anno con i volontari di Nati per leggere rivolto ai bambini > L’evento

Letture ad alta voce: la passione per la lettura cresce con i bambini e l’associazione Nati per leggere propone ai genitori un percorso in 8 tappe per sostenerla in ogni età, e condividere insieme momenti speciali, dalle ninna nanne alle favole > Leggi di più

MAMMA E PAPA’

Azzate: solo giochi, libri e decorazioni per lo “Stendipanni di Natale”, il mercatino dell’associazione delle Mamme in Cerchio a sostegno della maternità che sarà aperto dal 18 al 23 dicembre (domenica esclusa) per offrire delle opportunità alle famiglie in difficoltà, ma anche a chi crede nel riuso > Leggi di più

Gallarate: domenica 20 dicembre i volontari di Nati per leggere incontrano i genitori nell’incontro online promosso dal Sistema bibliotecario Panizzi per incoraggiare i bambini alla lettura sin dalla più tenera età > L’iniziativa

