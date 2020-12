Weekend dal sapore natalizio tra lucine ed eventi

È il weekend che precede i regali sotto l’albero e la maggior parte degli eventi hanno proprio il sapore natalizio. Per chi deve fare gli ultimi regali, ma anche pe chi vuole qualche idea per il tempo libero ecco gli eventi scelti per voi.

SPECIALE NATALE

VARESE – Natale in Piazza del Podestà insieme a Croce Rossa Varese. Sabato 19 e domenica 20 i volontari del Comitato di Varese animeranno il centro della città con i tradizionali mercatini di Natale – Leggi L’articolo

GEMONIO – Pacchetti regalo a regola d’arte al Museo Bodini. Grazie all’iniziativa del museo è possibile sostenere l’arte e regalare ingressi al Museo, gadgets, visite guidate o una tessera annuale – Leggi L’articolo

PORTO CERESIO – Il Covid non ferma il presepe sommerso di Porto Ceresio. Sino all’Epifania sarà possibile ammirare la rappresentazione della Natività dal lungolago pensile. Il Presepe è illuminato per essere visibile anche di notte – Leggi L’articolo

VARESE – Oltre il presepe Vivente: la campagna AVSI per il Natale 2020 “allarga lo sguardo”. Le tante iniziative per il Natale 2020 nella città giardino dell’associazione per cui ogni anno viene organizzato il presepe vivente, che quest’anno non sarà possibile – Leggi L’articolo

CASTIGLIONE OLONA – A Castiglione Olona Babbo Natale arriva anche online. Domenica 20 dicembre alle 20 Babbo Natale sarà in diretta dal vivo sulla pagina Facebook del Comune per rispondere in tempo reale a tutte le curiosità dei bambini – Leggi L’articolo

CUNARDO – La magia delle luci di Natale è a Cunardo. La Famiglia Sant’Andrea anche quest’anno incanta grandi e piccini con migliaia di luminarie. Raccolte decine di letterine pronte a partire per la Lapponia – Leggi L’articolo

VARESE – Il Covid non spegne la speranza: dal 20 dicembre a Biumo Inferiore di accendono “Strade di luce”. Domenica 20 dicembre l’intero quartiere sarà trasformato in un museo a cielo aperto, con quindici grandi riproduzioni di famose opere d’arte sulla Natività – Leggi L’articolo

BUSTO ARSIZIO – Un weekend di auguri in musica per i cittadini di Busto Arsizio. Sabato 19 e domenica 20 l’Accademia Amadeus e la Nuova Busto Musica augureranno buone feste a Busto Arsizio in streaming dal Santuario di Santa Maria e dal Teatro Sociale – Leggi L’articolo

LAVENO MOMBELLO – Il concerto di Natale nella chiesa di Laveno Mombello. Sabato 19 dicembre, Il Comune di Laveno Mombello in collaborazione con la Comunità Pastorale Maria Madre della Chiesa di Laveno Mombello, organizza un concerto natalizio a ingresso libero presso la Chiesa Santi Filippo e Giacomo – Leggi L’articolo

BAVENO – Dal centro alle frazioni Baveno diventa il paese dei presepi. Tre gli itinerari previsti. In molti hanno risposto all’appello dell’Amministrazione comunale sono tante le rappresentazioni allestite per le vie della cittadina – Leggi L’articolo

GEMONIO – La Piva Rock non si arrende alla pandemia: su YouTube il video per Natale 2020. La band che dal 2007 allieta il periodo festivo con i brani natalizi arrangiati in stile rock ha pubblicato un medley nel giorno di Santa Lucia. I musicisti hanno registrato le tracce a casa propria – Leggi L’articolo

MALNATE – Anche quest’anno “Malnatènatale”. Nonostante le situazione di emergenza sanitaria non mancano le iniziative per la seconda edizione del programma natalizio del Comune e dei commercianti – Leggi L’articolo

LIBRI

GALLARATE – Due incontri di Nati per leggere per bambini e genitori. Il 19 e 20dicembre gli ultimi due incontri online dell’anno promossi dal Sistema bibliotecario Panizzi per le famiglie – Leggi L’articolo

LA RECENSIONE – Spillover: il libro che aveva già raccontato (quasi) tutto. Uscito nel 2012 il volume dello studioso americano David Quammen spiegava le epidemie del mondo e faceva una previsione. Il resto è storia – Leggi L’articolo

VARESE – Macchione pubblica le poetiche “Indecenze”. L’editore varesino ha pubblicato il nuovo libro di Gian Pietro Elli dal titolo “Indecenze”: sedici racconti brevi con la densità semantica delle poesie – Leggi L’articolo

TURISMO

PIEMONTE– Ciaspole ai piedi e bianche escursioni per scoprire la Piana di Vigezzo . A partire da sabato 19 dicembre la cabinovia sarà aperta per tre percorsi da fare insieme alle guide proposti per la stagione: Anello Baita Rosa, Cima Trubbio a 2061 metri e infine la ciaspolata notturna – Leggi L’articolo

Foto da Pixabay