Macchione pubblica le poetiche “Indecenze”

L’editore varesino Macchione ha pubblicato il nuovo libro di Gian Pietro Elli dal titolo “Indecenze”: sedici racconti brevi, con la densità semantica delle poesie.

«Ogni giorno ci visita un pensiero indecente di cui proviamo vergogna e che cerchiamo di tenere nascosto perché coinvolge un figlio, un padre, una bambina perseguitata per un difetto fisico – si legge nella scheda editoriale che ne segnala la vendita su Feltrinelli, Ibs Libri e Mondadori – Nei racconti di Gian Pietro Elli, autore che dà valore ad ogni dettaglio, scorrono situazioni del nostro quotidiano che ci cambiano la vita e ci costringono a misurarci con quanto non confessiamo».

Strutturati su rivelazioni e di sorprese, spesso sconcertanti, i racconti sono legati da un filo sottile e danno vita ad un libro compatto e originale, che non si dimentica. Anche perchè chi lo legge ne diventa protagonista: tocca infatti ad ogni singolo lettore, saltando di brano in brano, fare le proprie scelte e soprattutto fare i conti con i propri pensieri e le proprie risposte.

Gian Pietro Elli è nato a Como nel 1963. Giornalista professionista, ha lavorato prima nelle redazioni, poi in libera professione. Oggi si occupa di comunicazione.

Prima di “Indecenze” ha pubblicato la raccolta di racconti “Eva Kant” per LietoColle edizioni, il reportage giornalistico “La Ticosa non c’è più” per Carlopozzoni editore e il romanzo breve “C’eravamo eccome” per Ibis edizioni.

Il libro è in vendita anche sul sito www.macchionepietroeditore.it.