Uno spruzzo di neve al Campo dei Fiori

Per chi ha una mente tarata sulle “normalità“ che oramai appartengono a qualche decennio fa, la neve novembrina non è una notizia.

Galleria fotografica Nevicata notturna al Sacro Monte 4 di 8

Ma di questi tempi in cui tutto cambia – soprattutto il tempo – allora una spruzzata di bianco sul Campo dei fiori rappresenta un evento degno di nota.

E, per questa settimana, potrebbe non essere l’unico: quel che verrà rischia di essere alla portata di molte più persone.

Annunciata, la neve è difatti arrivata ma a quote elevate, sulle cime delle montagne del Varesottto già dalla tarda serata di martedì: qualche centimetro, bastevole a colorare le sommità dei monti, come testimonia lo “screenshot“ della webcam del Centro Geofisico Prealpino, adattabile a scopi di cronaca non appena è venuto chiaro.

Ma il freddo – altro argomento “normale“ perché di stagione (nella foto sopra, la nevicata notturna al Sacro Monte, foto Santinon) – che ha fatto irruzione nelle zone meridionali dell’Europa è in agguato e se si mischia a condizioni variabili che prevedono precipitazioni e questo potrebbe trasformarsi in una nevicata più diffusa, anche a quote più basse.

Gli occhi sono puntati a quello che potrà scendere dal cielo venerdì, quando sulle Api sono attese abbondanti nevicate, ma anche a basse quote e sulla Pianura padana, con limite neve al rialzo nel corso della giornata, ma probabilmente in grado di portate i fiocchi anche sui tetti delle nostre città.