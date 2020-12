A Villa Augusta i servizi sociali ed educativi

Villa Augusta, già sede di Aspem, diventerà la sede dell’assessorato ai servizi sociali ed educativi.

La notizia è emersa nel corso della commissione lavori pubblici del 9 dicembre, durante la quale l’assessore Andrea Civati ha esposto ai consiglieri il piano dei lavori pubblici “messi a bilancio” per il 2021.

A chiedere maggiori spiegazioni sulla decisione è stata la presidente della commissione, Elena Baratelli, di Varese 2.0. L’assessore ha confermato il parere favorevole dato dalla giunta all’ipotesi, ma ha anche sottolineato che non ci sono altri provvedimenti in merito, al momento.

L’ipotesi Villa Augusta risolverebbe in un sol colpo sia l’ipotesi di “sfratto” degli uffici dell’assessorato ai servizi educativi a Biumo per far posto allo studentato diffuso per gli universitari, sia l’ipotesi di spostamento degli uffici dell’assessorato ai servizi sociali, ora in via Orrigoni, per fare spazio alla struttura del teatro al Politeama: la nuova sede sarebbe in grado di ospitare entrambe le organizzazioni, che in totale contano un’ottantina di lavoratori. Una soluzione proposta per la prima volta nel febbraio 2020, nella relazione al progetto Studentato approvata all’unanimità dalla Giunta, e che con l’ok allo spostamento dei servizi sociali ha completato il suo iter decisionale.

Con l’ultima decisione di giunta si allontana dunque l’ipotesi che la villa diventi sede della Polizia Locale, cosa che era stata nell’estate scorsa oggetto di un sopralluogo da parte dell’assessore alla Polizia Locale Daniele Zanzi.

A Giubiano fino al 2019 risiedevano gli uffici di Aspem, poi Enerxenia e Acsm Agam ambiente: che ora si sono trasferiti per quanto riguarda gli sportelli in via Avegno, a pochi passi da piazza Repubblica, e per quanto riguarda gli uffici amministrativi nel complesso dell’ex Enel in viale Belforte.