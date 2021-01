Addio a Lucia Russo, la moglie di Memo Remigi

Non è stata una dipartita improvvisa ma questo non lenisce il dolore di Memo Remigi che ha dovuto “lasciar andare” Lucia Russo, sua moglie dal 1966. Lucia è morta martedì 12 gennaio all’età di 81 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia.

Tantissimi i messaggi di cordoglio giunti all’artista che da tempo vive a Varese. La coppia si era trasferita da Milano nel 2005 proprio per volontà di Lucia che a Varese aveva studiato da ragazza. Memo Remigi si è integrato nel tessuto sociale della città tanto da diventare la voce ufficiale dei Mondiali di Ciclismo del 2008: sua “Varese va”, che accompagnò i giorni della sfida tra campioni per le strade della provincia.

Memo Remigi ha voluto rivolgere un pensiero a chi gli è stato vicino, con un post su Facebook: “Ringrazio tutti per l’affettuosa partecipazione al mio dolore – ha scritto-.Non è stata una dipartita improvvisa ma sofferta già da tempo. Lei ha raggiunto un magnifico posto per una lunga e meritata vacanza e, se non dovesse ritornare presto, vorrà dire che prima o poi la raggiungerò anch’io, in quanto, per adesso, ho ancora molte cosa da fare”