Aprono il 15 gennaio le iscrizioni ai nidi comunali di Varese

Cominceranno domattina, venerdì 15 gennaio, le iscrizioni agli asili nidi comunali per l’anno educativo 2021/2022. Le domande per l’accesso alle graduatorie dovranno essere presentate entro il prossimo 31 marzo e sarà possibile inoltrarle solo a nascita avvenuta.

Per i nuovi nati dopo dal 1° aprile, le iscrizioni riapriranno invece dopo l’estate.

L’ordine di priorità per la formazione delle graduatorie di accesso è stabilito dai criteri del Regolamento del servizio di asilo nido comunale.

Per presentare la propria domanda è possibile collegarsi al sito www.comunevarese.ecivis.it, al link “Iscrizioni” e seguendo la procedura di registrazione per ottenere le credenziali di accesso, o scrivere un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@comune.varese.legalmail.it.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Gestione asili nido dell’Area V – Servizi alla Persona, dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 14.00 e il venerdì dalle 8.30 alle 13.30.

Per le stesse finalità è attiva anche la mail nidi@comune.varese.it.