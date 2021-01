Calcio in diretta: Varese – Arconatese

Prima giornata di calcio per il 2021 nel Girone A di Serie D. Il Varese ospita al “Franco Ossola” l’Arconatese sperando in un nuovo anno di risultati migliori. Aggiornamenti in diretta anche per Caronnese – Casale e Borgosesia – Castellanzese. Potrete come sempre commentare in tempo reale e interagire con l’hashtag #DirettaVn sui social.

