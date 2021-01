“Forza raga, tocca a noi!”: i giovani di Vedano protagonisti nella lotta al Covid

Il Comune di Vedano Olona e la Commissione Rilancio, nata per fronteggiare l’emergenza sanitaria attuale e rilanciare il paese, propongono un’iniziativa originale che ha lo scopo di sensibilizzare i giovani vedanesi al rispetto delle norme anti-covid vigenti.

L’idea alla base della campagna è quella di coinvolgere attivamente i ragazzi, rendendoli autori, protagonisti e destinatari di una decina di spot: mettendoci la faccia, invitano i loro coetanei ad indossare la mascherina, a mantenere il distanziamento sociale e ad igienizzare le mani.

«Un grazie di cuore va ai novelli testimonials – dice Andrea Calò, presidente della Commissione Rilancio – che hanno dato un contributo straordinario accettando di partecipare a questa iniziativa, pensata e condivisa in commissione dai due gruppi consiliari, maggioranza e minoranza. La speranza è che i loro sforzi vengano premiati con il raggiungimento dell’obiettivo prefissato di favorire negli adolescenti e giovani vedanesi una maggiore consapevolezza del rischio del contagio con il rispetto delle misure in vigore».

Il filo conduttore della campagna è l’imperativa necessità di combattere tutti insieme, e per questo motivo si è scelto lo slogan “Forza raga, tocca a noi!”. La fascia di età dai 15 ai 25 anni continua ad avere maggiore incidenza nella trasmissione del virus e nell’impennata dei contagi: per poter ritornare al più presto alla normalità, è necessario ribadire e rinforzare l’utilizzo degli strumenti di prevenzione e il rispetto delle regole.

I primi video amatoriali, registrati personalmente dai ragazzi, sono stati pubblicati ieri sulle piattaforme digitali del Comune di Vedano. «Siamo partiti da circa 10 ragazzi che sono stati coinvolti dai gruppi consiliari, a partire da conoscenze e amicizie – spiega Pino Santacroce, consigliere delegato alla Comunicazione del Comune di Vedano Olona – Dopo il lancio sulla nostra pagina Facebook di mercoledì 20 gennaio, ci hanno contattato altri due ragazzi disposti a mettersi in gioco e ad aiutarci. Per questo cogliamo l’occasione per sottolineare che siamo aperti alla collaborazione con altri giovani vedanesi».