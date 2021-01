Il Kobe Bryant Museum disegnato da un ragazzino 12enne di Gallarate

Un ragazzino di dodici anni di Gallarate ha disegnato il “Kobe Bryant museum” per ricordare il campione scomparso in un tragico incidente il 26 gennaio 2020.

Un “progetto” nato in realtà in ambiente scolastico, ma che è stato già visto da centinaia di persone perché è stato rilanciato da La Giornata Tipo, celebre pagina social dedicata al basket, che conta quasi 400mila follower.

“Christian è il mio fratellino. Ha 12 anni e frequenta la seconda media a Gallarate. Gli è stato richiesto dal professore di Arte di elaborare un disegno tenendo conto della prospettiva, aspetto che stanno studiando in queste settimane. Lui ha realizzato questo. Sono di parte, ma per me è una piccola opera d’arte”. Negli spazi dominano il giallo e il blu, i colori dei Lakers per cui ha giocato per vent’anni Bryant.

Di sicuro l’applicazione dello studio sulla prospettiva è azzeccata e con piacere diciamo: Christian fatti avanti, raccontaci la tua passione per la storia di Kobe Bryant. Sarà anche un bel modo per ricordarlo, a un anno di distanza.

Ad oggi non esiste nessun Kobe Bryant Museum, anche se il campione è già entrato di sicuro nella storia e anche nei luoghi che raccontano la storia: una sua maglia è infatti esposta al National Museum of African American History and Culture di Washington, nella rete Smithsonian., come oggetto che racconta “l’importanza culturale del basket come espressione culturale degli afroamericani per ottenere pienezza di diritti”.