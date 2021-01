La Bottega degli abbracci riparte dalla Giornata della memoria

Mentre i lockdown si susseguono al ritmo dei vari Dpcm “La Bottega degli Abbracci” continua a tenere compagnia ai lettori. La rubrica di approfondimento promossa dalla Libreria Millestorie di Fagnano Olona a partire dal marzo 2020 è un modo per stare vicini anche da lontano, per abbracciarsi virtualmente e continuare a parlare di cultura.

Dopo aver ospitato personaggi del calibro di Sara Rattaro, Marilù Oliva, Federica De Paolis, Federica Brunini, Lorenzo Biagiarelli, Paolo Di Stefano, Giorgio Dell’Arti, Alessandro Barbaglia, Antonio Caprarica, Massimiliano Ossini e tantissimi altri la Bottega lancia un nuovo programma denso di appuntamenti con autori che hanno tante cose da raccontare, come sempre in compagnia dell’ottima musica dal vivo del cantautore Luca Marino ad accompagnare le interviste della libraia Laura Orsolini in diretta sulla pagina facebook della Libreria Millestorie e, novità, anche sui nuovi canali Linkedin e YouTube.

Martedì 26 gennaio, ore 19

Chiara Deiana, scrittrice e consulente letteraria ci parla del suo racconto “Il paziente” che si può trovare all’interno di “La pagina bianca”, la prima raccolta di racconti pubblicato da Belleville, la nota scuola di scrittura che annovera tra i suoi insegnanti Marcello Fois e Laura Pariani.

Mercoledì 27 gennaio, ore 19

Una puntata speciale della Bottega degli Abbracci dedicata al Giorno della Memoria con Francesco Lombardo presenta le graphic novel “Restiamo umani” e “Siamo tutti uomini” edito da La Memoria del Mondo. Per non dimenticare.

Martedì 2 febbraio, ore 21.30

Luca Caputo veterinario magentino racconta di animali con il suo “S.O.S. pet” edito da La Memoria del Mondo editrice. Consigli di primo soccorso veterinario per i proprietari di cani e gatti.

Martedì 9 febbraio, ore 19

La scrittrice e redattrice Nicoletta Bortolotti e il giornalista e scrittore Stefano Vietina presentano insieme “Comunicare la scienza”, pubblicato da Edizioni Argo.

Martedì 16 febbraio, ore 19

Luca Ammirati, scrittore e responsabile sala stampa del Teatro Ariston di Sanremo pubblica per Sperling & Kupfer “L’Inizio di ogni cosa”

Martedì 23 febbraio, ore 19

Claudia Venuti racconta il suo libro “Ho trovato un cuore a terra ma non era il mio”, edito da Sperling & Kupfer. Capita che in una manciata di mesi succeda quello che non capita per anni. Un meraviglioso romanzo per cominciare a guardarsi dentro.

Martedì 2 Marzo, ore 19

Stefano Medas pubblica per Sperling & Kupfer “Il gatto che viaggiava in vaporetto”. Venezia è un luogo magico per tutti: anche per i gatti.