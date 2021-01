La Eolo-Kometa vestirà d’azzurro: ecco la maglia del team di Ivan Basso

È l’azzurro, il colore dello sponsor principale, la tonalità dominante della maglia della Eolo-Kometa, la squadra ciclistica diretta da Ivan Basso e basata principalmente a Busto Arsizio che dal 2021 sarà ai nastri di partenza delle gare del ciclismo professionistico.

Come da prassi, è stato necessario attendere il nuovo anno per svelare la maglia e per rendere ufficiale in tutto e per tutto la trasformazione del team da piccola squadra “Continental” spagnola (quella che era la Kometa-Xstra) a compagine di livello “Professional” – il secondo per importanza dopo il World Tour – di affiliazione italiana. E forse l’azzurro segnala anche questa novità, la matrice tricolore della formazione che avrà comunque un rapporto stretto con la Spagna visto l’apparentamento con la Fondazione di Alberto Contador che porta in dote anche l’abbigliamento (Gobik) e la fornitura di biciclette (Aurum).

L’Italia sarà anche la nazione più rappresentata a livello di corridori, ben dieci su venti tesserati: tra essi anche i “nostri” Edward Ravasi, 26 anni di Besnate (oggi vive a Comerio) proveniente dal Team UAE Emirates e il 20enne Alessandro Fancellu, residente a Binago e già nella cantera della squadra della fondazione Contador.

Accanto al marchio Eolo – l’azienda digitale guidata dall’imprenditore varesino Luca Spada che ha sposato con convinzione il progetto – sulla nuova divisa trovano spazio anche gli altri marchi che sponsorizzano il team, a partire da Kometa, azienda alimentare valtellinese della famiglia Pedranzini.

EOLO-KOMETA CYCLING TEAM 2021

Edward Ravasi (Ita) dalla UAE Team Emirates (WT) – Manuel Belletti (Ita), Luca Pacioni (Ita), Mattia Frapporti (Ita), Francesco Gavazzi dalla Androni-Sidermec (PT) – Vincenzo Albanese (Ita) dalla Bardiani-Csf (PT) – Luca Wackermann (Ita), Lorenzo Fortunato (Ita) dalla Vini Zabù-Ktm (PT) – Marton Dita (Ung), Alessandro Fancellu (Ita), Erik Fetter (Ung), Sergio Garcia Gonzalez (Spa), Arturo Gravalos (Spa), Alejandro Ropero (Spa), Diego Pablo Sevilla (Spa), Daniel Viegas (Por) dalla Kometa-Xstra (CT) – Samuele Rivi (Ita) dalla Tyrol-Ktm (CT) – John Archibald (Gbr) dalla Ribble-Weldtite (CT) – Mark Christian (Gbr) dalla Canyon-Soreen (CT) – Davide Bais (Ita) dal Friuli Cycling Team (CT).

WT = squadra World Tour; PT = squadra Professional; CT = squadra Continental

Corridori: 20 (Italia: 10 – Spagna: 4 – Ungheria: 2 – Gran Bretagna: 2 – Portogallo: 1).

General manager: Ivan Basso (Ita)

Direttori sportivi: Dario Andriotto (Ita), Jesus Hernandez (Spa), Sean Yates (Gbr), Stefano Zanatta (Ita)