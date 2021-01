Mastini di nuovo in pista, sabato trasferta ad Alleghe

La bella vittoria contro Merano aveva alzato il morale in casa giallonera ma il ko di Cavalese all’Epifania è stato un colpo che va dimenticato il prima possibile. L’occasione, per i Mastini, arriva a stretto giro di posta perché sabato 9 gennaio (ingaggio iniziale alle ore 19.00) i gialloneri affronteranno un’altra insidiosa trasferta, andando a sfidare l’Alleghe sulla pista dell’ “Alvise De Toni”.

La prossima sfida di campionato si prospetta ricca di insidie: la formazione agordina è in un ottimo momento di forma e si è ulteriormente rinforzata nelle ultime settimane: in particolare sull’Altipiano è arrivato il giovane e promettente belga Jacques De Ceuster, proveniente dal Como e già andato a segno due volte con la nuova maglia. De Ceuster va ad aggiungersi a un gruppo che ha nel finlandese Kirivanta (13 punti fino a ora) il principale riferimento, ben spalleggiato da Matteo e Lorenzo Dell’Agnol e da Edgar De Toni (in stato di grazia) solo per restare ai principali marcatori.

In porta coach Matikainen punta le sue pedine su Gianni Scola, goalie 25enne che ha alle spalle anche una buona esperienza in Alps con il Fassa. Tra gli osservati speciali del match anche un giocatore del Varese, quel Francesco De Biasio che è originario proprio di Alleghe.

Detto questo però, le Civette non devono rappresentare un ostacolo insormontabile, specie per una compagine come quella di Devéze che ha obiettivi importanti da conseguire nell’arco del torneo. Per portare a casa un risultato positivo però i Mastini dovranno ritrovare il bel gioco mostrato più volte in questa stagione. E soprattutto conterà la volontà di agguantare la vittoria, una “carica” che potrà essere determinante per svoltare un match complicato. La gara, trasmessa su Radio Village, si potrà guardare anche sul canale YouTube dei biancorossi veneti.