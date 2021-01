Il podcast del 28 gennaio

Il podcast quotidiano di VareseNews con le principali notizie di giovedì 28 gennaio, scelte per voi dalla redazione

Più che raddoppiati, nell’ultima settimana, i bambini delle scuole dell’infanzia in isolamento a causa del coronavirus. Lo ha rivelato Ats Insubria che ha registrato una lieve ripresa delle richieste di tamponi e anche una maggior incidenza di nuovi positivi rispetto a sette giorni fa. Intanto verrà probabilmente dimesso dall’ospedale di Varese l’uomo risultato positivo alla variante brasiliana: rimarrà comunque in isolamento in un covid hotel.

La Cassazione ha confermato l’assoluzione per Stefano Binda: sono passati trentaquattro anni dall’omicidio di Lidia Macchi, una tragedia che sconvolse la comunità di giovani appartenenti a Comunione e Liberazione, gruppo di cui facevano parte Lidia Macchi e lo stesso Stefano Binda. Indagato nel 2015 fu arrestato nel 2016. Rimase in carcere per più di tre anni con nel mezzo una condanna all’ergastolo. .«È la fine di un incubo vissuto da sveglio», ha commentato Binda non appena ricevuto la notizia.

In relazione all’udienza di quest’oggi in Corte di Cassazione, i famigliari di Lidia Macchi hanno preparato un comunicato in cui spiegano: “Comprendiamo i motivi che hanno portato all’assoluzione di Binda”

La squadra mobile di Varese ha arrestato giovedì mattina 9 persone su un totale di 13 indagati implicate in un giro di droga dopo le indagini partite nel 2018 che hanno smascherato tre famiglie criminali in grado di controllare la piazza del quartiere di San Fermo. La droga passava di mano in mano anche attraverso l’impiego di minori, e le mogli sostituivano i mariti quando questi finivano in carcere. Nei guai anche i grossisti che arrivavano da Milano per rifornire l’organizzazione di hascisc, marijuana e cocaina.

La tradizione della Gioeubia infiamma l’ultimo giovedì del mese di gennaio a Busto Arsizio e nei paesi limitrofi. In questa giornata molti bustocchi preparano fantocci con materiali di scarto e, al calar del sole, li bruciano come rito propiziatorio per scacciare il freddo e gli avvenimenti negativi. Dopo il rogo, tradizione vuole che si mangi il risotto con la luganega. Per spiegare meglio questa tradizione locale che ha radici pre-cristiane abbiamo intervistato Antonio Tosi, custode delle tradizioni locali della città.

La Merla arriva “ma senza cappotto”. Il Centro Geofisico Prealpino prevede per i prossimi tre giorni, 29-30-31 gennaio, temperature miti, in controtendenza, quindi, rispetto alla tradizione che vuole che i giorni di fine gennaio siano i più freddi dell’anno. Le statistiche degli ultimi 50 anni, invece, dimostrano che i giorni della merla non sono gelidi come un tempo e il 2021 non farà eccezione. Venerdì, sabato e domenica saranno prevalentemente soleggiati e anche l’inizio di febbraio sarà caratterizzato da sole e temperature tutt’altro che rigide.

Basket, nuovo arrivo in casa Openjobmetis. Varese si appresta a dare il benvenuto a John Egbunu, il roccioso pivot nigeriano di scuola statunitense che era stato l’obiettivo (centrato) del mercato biancorosso nei giorni scorsi. Egbunu ha firmato un contratto sino al termine della stagione ma non potrà esordire domenica nel derby contro Cantù a causa di motivi burocratici.

