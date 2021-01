I giorni della Merla? Saranno tiepidi e con il sole

La Merla arriva “ma senza cappotto”. Il Centro Geofisico Prealpino prevede per i prossimi tre giorni, 29-30-31, temperature miti, in controtendenza, quindi, rispetto alla tradizione che vuole che i giorni di fine gennaio siano i più freddi dell’anno. Le statistiche degli ultimi 50 anni, invece, dimostrano che i giorni della merla non sono gelidi come un tempo e il 2021 non farà eccezione.

Partiamo da domani: venerdì 29 gennaio, sarà in buona parte soleggiato con qualche passaggio nuvoloso, ma con temperature minime che non scenderanno sotto lo zero e che risaliranno durante la giornata. Sabato ci sarà un passaggio nuvoloso con piogge nel pomeriggio e neve sopra gli 800 metri, ma con una situazione in rapida evoluzione. Già nella notte le nubi si diraderanno e domenica sarà una giornata di sole e contraddistinta dal favonio. Temperature miti anche domenica.

Situazione simile anche la prossima settimana: l’inizio di febbraio sarà soleggiato e asciutto.

Secondo il proverbio se i giorni della merla sono freddi, la primavera sarà bella; se sono caldi, la primavera arriverà in ritardo. Sarà così?