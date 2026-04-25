Varese
“Dalla parte delle divise”: a Varese Annalisa Chirico presenta il suo ultimo libro
Lunedì 27 aprile, Villa Recalcati ospiterà un dibattito sul nuovo Decreto Sicurezza con la partecipazione del Sottosegretario Nicola Molteni. Un evento promosso da SIULP e Lampi Blu
La città di Varese si prepara a ospitare un importante momento di confronto sui temi della legalità e della sicurezza. Lunedì 27 aprile 2026, alle ore 11:00, presso la prestigiosa cornice di Villa Recalcati (Piazzale Libertà, 1), si terrà la presentazione del libro “Dalla parte delle divise”, scritto da Annalisa Chirico con la collaborazione del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.
L’iniziativa, organizzata dal SIULP (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia) di Varese e dall’associazione Lampi Blu, si propone di offrire un focus approfondito sul nuovo Decreto Sicurezza, mettendo al centro del dibattito il ruolo fondamentale delle Forze dell’Ordine nella società contemporanea.
I protagonisti del dibattito
L’evento vedrà la partecipazione diretta dell’autrice, Annalisa Chirico, che dialogherà con il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, Nicola Molteni. Il confronto tra la giornalista e il rappresentante istituzionale promette di toccare punti caldi dell’attualità legislativa e operativa riguardante il comparto sicurezza.
I lavori saranno introdotti da Paolo Macchi, mentre il ruolo di moderatore sarà affidato al giornalista Matteo Inzaghi.
Partecipazione e modalità di accesso
Data l’importanza dei temi trattati e la caratura degli ospiti, per partecipare all’evento è prevista registrazione obbligatoria inquadrando il Qr code della locandina (vedi foto)
L’incontro rappresenta un’occasione di dialogo tra le istituzioni, le rappresentanze dei lavoratori della Polizia e la cittadinanza, per riflettere insieme sulle sfide quotidiane di chi veste una divisa a tutela della collettività.