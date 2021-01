Una raccolta fondi per aiutare i Patrini Malnate

Un sostegno per proseguire l’attività. Questo chiedono i Patrini Malnate, squadre più volte campione d’Italia del campionato Baseball per Ciechi e che nel 2020, come molte realtà, ha perso diversi partner importanti. I fondi serviranno per portare avanti questa attività, che non solo è importante dal punto di vista sportivo, ma anche e soprattutto da quello sociale e relazionale per gli atleti.

La squadra partecipa a un campionato nazionale, le trasferte sono lunghe e dispendiose e fare una donazione, anche se di poca entità, aiuterà la squadra di Malnate ad avere un futuro.

Il messaggio della squadra:

I Patrini Malnate Bxc sono una squadra di Baseball composta da giocatori non vedenti e ipovedenti.

Dal 2012 partecipiamo al campionato nazionale di baseball per ciechi organizzato dalla AIBXC (Ass. Italiana Baseball Per Ciechi) e dalla LIBCI (Lega Italiana Baseball Ciechi e Ipovedenti) , da due anni sono entrate a far parte della FIBS Federazione Italiana Baseball e Softball.

Dopo i primi anni di assestamento nel 2016,2017 e 2018 la squadra è riuscita ad aggiudicarsi il titolo di campione d’Italia nonché altri trofei e premi a livello regionale e nazionale.

Questo sport è davvero eccezionale e permette a questi ragazzi di praticare un’attività sportiva in forte crescita anche a livello internazionale ma soprattutto molti di loro accrescono la loro fiducia e la loro autonomia anche nella vita privata ad esempio permet

tendogli di viaggiare con i mezzi pubblici per arrivare al campo di gioco e di avere più fiducia in se stessi.

La squadra si autofinanzia con piccoli eventi e manifestazioni e con l’aiuto di qualche piccolo sponsor. Purtroppo sia la crisi economica sia la pandemia da covid19 non ci ha permesso di organizzare molti eventi e addirittura abbiamo perso il sostegno di alcuni partner.

Questa raccolta fondi si rende necessaria per l’acquisto di materiale sportivo, divise da gioco e materiale pubblicitario necessario a diffondere e far conoscere questa disciplina alla maggior parte di disabili visivi con la speranza che a qualcuno di essi possa essere magari una sorta di seconda vita.

Se vuoi conoscerci meglio iscriviti sul nostro gruppo Facebook “PATRINI MALNATE BXC” e scopri chi siamo e cosa facciamo ma soprattutto conoscerai tutti i giocatori che fanno parte della squadra.

Colgo l’occasione per ringraziarTi in anticipo nel caso decidessi di aiutarci…