Il sindaco di Varese: “Errori senza scusanti, una class action per risarcire aziende e famiglie”

«Questa notte non sono riuscito a dormire, sono sincero. E penso che come me tanti commercianti, genitori, imprenditori. Le imbarazzanti notizie che si susseguono da ieri sul tema dei conteggi dei positivi nella nostra Regione sono un colpo durissimo, perché denotano principalmente una confusione che dopo un anno di pandemia non è più accettabile». Sono le parole, affidate a Facebook, del sindaco di Varese, Davide Galimberti.

«Ho provato a darmi delle spiegazioni, ma ho capito che è meglio pensare a come concretamente aiutare tutti coloro che sono stati colpiti da questo assurdo errore e dalla crisi della pandemia. Chi governa ha un compito difficile, difficilissimo. Però per questa situazione, davvero, non ci sono scusanti soprattutto perché si cerca di scaricarle su altri. Oltre a programmare il passaggio nella zona arancione dall’oggi al domani con tutti i problemi che crea penso che una prima azione concreta possa essere una class action per tutelare e risarcire aziende, commercianti, famiglie e studenti che hanno subito ulteriori danni da questa confusione tra zona rossa che invece doveva essere arancione. Una iniziativa contro i responsabili di questo errore che come Comune di Varese sosterremo in prima linea dopo averne parlato con tutte le associazioni di categoria e dei consumatori. Un ulteriore modo per stare concretamente vicini a chi è in difficoltà da mesi. È un nostro dovere esserci, è nostro compito dare un segnale perché già è una situazione difficile per tutti, ma se non si dice la verità e si tenta di omettere i dati tutto diventa più complicato. Vi lascio la mia e-mail: sindaco@comune.varese.it. Scrivetemi in modo da poter valutare insieme le iniziative migliori».