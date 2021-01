Fuori strada sulla strada del Campo dei Fiori, spavento per due ventenni

Uno spavento ma fortunatamente nessuna ferita seria per i due giovani che verso le 18.15 di lunedì 25 gennaio, sono usciti fuori strada percorrendo la strada del Campo dei Fiori.

È ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente, ma l’auto è uscita di poco dalla carreggiata.

Sul posto è stato chiamato in un primo momento l’elisoccorso, che ha fatto poi rientro senza intervenire, mentre i sanitari della Croce Rossa di Varese hanno prestato le prime cure ai due giovani, un ragazzo e una ragazza di 21 anni. Per i due occupanti della macchina non è stato necessario il trasporto all’ospedale.

I vigili del fuoco di Varese sono intervenuti anche con un’autogru per recuperare l’auto.