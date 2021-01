Ultra Di: quando lo sport è incontro. Anche a distanza

Ci sono alcuni associati, tra quelli Uisp Varese, che hanno bisogno più di altri della continuità nell’attività nonostante il covid, ma possono contare su operatori pieni di passione ed inventiva. È il caso dei ragazzi della “Ultra Di”, formazione di basket per ragazzi con disabilità intellettivo-relazionali, che da qualche mese seguono un fitto calendario di appuntamenti, per rimanere in contatto, mantenersi in forma, e continuare il più possibile anche nelle attività di integrazione con altre realtà del territorio.

Lo racconta Raffaella Gandini, responsabile dell’asd Uisp e membro storico del consiglio del comitato varesino dello sport per tutti. «Abbiamo un centinaio di tesserati, e fino all’anno scorso riuscivamo a portare avanti due squadre di basket, divise a seconda delle capacità motorie, e stavamo iniziando anche con una di bocce». La pandemia ha interrotto una storia quasi decennale: il gruppo sportivo è nato nel 2012, e nel 2017 è diventato una vera e propria Associazione Sportiva Dilettantistica. Con Uisp Varese, Gandini e compagni hanno organizzato un campionato di basket dedicato ai ragazzi con disabilità intellettivo-relazionali che raggruppa squadre delle province di Varese, Como e Milano.

«Anche se quello che conta in questo tipo di attività – spiega – non è certo la prestazione atletica”. Già, perché il vero fulcro di tutto è l’autonomia: anche solo prepararsi la borsa da soli e cambiarsi senza i genitori prima della partita, per questi ragazzi è una preziosa conquista.

Con la pandemia, come ogni cosa, anche la Ultra Di ha subito uno stop, «ma abbiamo ripreso appena possibile – spiega Raffaella – con attività all’aperto». Con l’autunno è arrivato il ritorno al chiuso, ma non in palestra: a casa.

Gli operatori hanno aiutato quindi i loro atleti a cavarsela con le tecnologie quel tanto che basta per poter accedere in autonomia alle piattaforme per le riunioni on line. Da lì, sono partiti molti progetti: «Ci troviamo on line e facciamo molte attività di controllo della palla, di ginnastica pensata per il salotto di casa. A volte chiediamo ai ragazzi di preparare una pallina con quello che hanno, anche le calze appallottolate vanno bene, per fare canestro ad esempio in una pentola – racconta Gandini – si divertono, non perdono le capacità acquisite in palestra, restano in gruppo».

Basta? Non ancora: negli ultimi mesi, a queste sessioni di allenamento casalingo si sono aggiunti degli ospiti speciali, come la GSV Basket di Villaguardia o l’Atletica Malnate: con il progetto “SportEnti: scuola di coesione”, finanziato da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia, le sessioni di allenamento on line si sono aperte ad altri atleti, e qui lo sport diventa scoperta dell’altro e integrazione. Perché lo sport per tutti è prima di tutto incontro e relazione. Anche a distanza.