Un evento online a Malnate per la Giornata della Memoria

Sarà un appuntamento online quello del 2021 del Comune di Malnate per il Giorno della Memoria. L’evento, organizzato in collaborazione con l’Anpi Malnate, la Fondazione “La Residenza” e “Nati per Leggere” sarà per mercoledì 27 gennaio.

Il primo evento sarà dedicato a tutte le classi V delle scuole primaria e alle I della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo “Iqbal Masih”. Gli alunni visioneranno il film di Lola Doillon “Il Viaggio di Fanny”.

Dalle ore 20.30 invece in streaming su Malnate.org la serata dal titolo “Per non dimenticare” con la testimonianza della signora Sylva Sabbadini, deportata ad Aushwitz e ospite della Fondazione “La Residenza”.