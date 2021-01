I voti al Varese: errori e nervosismo per Siaulys, Balla imbrigliato

Il Varese perde 1-0 al “Franco Ossola” contro la Folgore Caratese 1-0 e rimane sul fondo del Girone A di Serie D. Un primo tempo sottotono per i biancorossi, che subiscono il gol di Silvestro a causa anche dell’errore della difesa e nella ripresa non riescono a recuperare lo svantaggio.

PAGELLE

SIAULYS 5: Uscita a vuoto in occasione del gol e nella ripresa è troppo nervoso, compiendo un altro paio di errori di valutazione

POLO 5,5: Divide con il portiere le colpe per il gol, ma lui ci mette qualche discesa interessante

Giugno 6: Esordio non facile, dà il suo apporto nel finale

MAPELLI 5,5: Si fa bucare in un paio di occasioni, segnale che anche per lui non è la miglior giornata

PARPINEL 6: È quello che in difesa regge meglio, anche se il confronto in velocità con Ngom è impari

NICASTRI 5,5: Si vede poco e a corrente troppo alternata

Petito s.v: qualche minuto nel finale

SNIDARCIG 5,5: Non è facile contro una squadra che fisicamente è molto più strutturata. Ci prova ma non sempre ci riesce

Aprile 6: Dentro con determinazione nel finale, non toglie mai il piede

GAZO 6: Tanta corsa, ci mette grinta ma quella da solo non basta

CAPELLI 5,5: Riparte da esterno e non riesce a combinare molto. Oggi tanto fumo e poco arrosto

ROMEO 5: Parte dal primo minuto e avrebbe subito una buona occasione ma viene messo a terra in area. Poi troppi errori e il sentore che quella di trequartista non sia la sua posizione

Otelè 6,5: Entra e porta brio, corsa e forza. Il migliore dei suoi oggi

MINAJ 5,5: Se nelle passate giornate non riusciva a segnare, oggi non riesce a creare occasioni.

Sow 6: Tanto fisico per i duelli aerei che riesce a vincere in buona percentuale. Speriamo che cresca di condizione

BALLA 5,5: La difesa della Folgore gli concede pochissimo spazio. Prova a inventare ma anche lui passa un mercoledì sotto i suoi standard