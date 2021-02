Al via la Settimana dell’Intercultura a Gallarate

Prende il via oggi, lunedì 22 febbraio 2021, la Settimana dell’Intercultura a Gallarate, giunta alla sua quarta edizione, organizzata anche per questo anno scolastico dalla Rete degli Istituti Comprensivi “Scuola Aperta al Mondo” (IC “De Amicis” – capofila; IC “Dante”; IC “Ponti”; IC “G. Cardano”), con il patrocinio del Comune di Gallarate – Assessorato alla cultura e ai servizi educativi, in collaborazione con AT Varese, CPL e Polo Provinciale Educazione alle Differenze, nell’ottica del contrasto a ogni forma di estremismo violento.

La Settimana, dal 22 al 27 febbraio 2021, propone quest’anno il tema “Essere…non essere”, per aiutare a riflettere sul concetto di identità che trae la sua ricchezza dall’incontro con l’altro come persona diversa da sé, ma che inevitabilmente permette di “essere”, in uno scambio profondo e di completamento.

Di seguito gli eventi in programma, quest’anno in modalità online:

– Mercoledì 24 febbraio: serata dedicata ai genitori e aperta alla cittadinanza alle ore 20,30: “L’identità interculturale: l’identità arricchita”. Interverranno il prof. Raymond Bahati, mediatore culturale e il prof. Rudra Chakraborty, consulente per la diversità e l’inclusione, Associazione COE (Centro Orientamento Educativo) Milano.

– Venerdì 26 febbraio: seminario di formazione ore 17,00 – 19,00 per i docenti. Intervengono prof. Fabio Caon,

Interverranno agli eventi le Autorità Locali e il Dirigente dell’Ufficio Scolastico territoriale di Varese, prof. Giuseppe Carcano.

Se questi sono gli appuntamenti per professori e genitori, in ogni Istituto Comprensivo gallaratese i docenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, affronteranno il tema dell’intercultura con gli alunni attraverso laboratori didattici, in presenza e online; saranno inoltre effettuati laboratori interculturali, a cura di Luca Garavaglia e Sara Fonzi di Studio Uno e l’Attività “Contatti” in collaborazione con il museo Maga.

I prodotti realizzati nei vari laboratori verranno “messi in mostra” (tramite foto, video, articoli…) sui siti dei vari Istituti, al termine della Settimana.

Maggiori info a questo link oppure al n: 0331.781326