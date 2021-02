Avviso di vendita di immobili siti in Vergiate

Il sottoscritto Dott. Stefano Marchesano, Commissario Liquidatore della MONTEVECCHIO SOCIETA’ COOPERATIVA IN LIQ. IN L.C.A.. – D.M. 300/18 Ministero dello Sviluppo Economico – pubblicato in G.U. Serie Generale n. 124 del 30/05/2018 – a seguito di intervenuta autorizzazione da parte dell’Autorità di Vigilanza della Procedura concorsuale

AVVISA

che il giorno 26/03/2021 alle ore 10.00 presso il proprio Studio in Medicina (BO) via Cuscini, 27A si terrà la vendita senza incanto degli immobili sociali di proprietà della intestata procedura tutti siti nel Comune Vergiate (VA) – in via Corgeno n. 01 di cui al lotto denominato LOTTO 001-E, in blocco unico, come vengono brevemente individuati nella documentazione allegata all’avviso sul sito internet www.astegiudiziarie.it.

Trattasi di blocco unico costituito da cantina, posto auto scoperto ed area urbana, al prezzo base di € 3.800,00 oltre ad oneri di legge.

Detti beni sono meglio identificati nella documentazione in allegato all’ avviso di vendita e disponibile presso lo studio del Commissario Liquidatore sopra indicato.

Ogni eventuale interessato a visionare l’avviso di vendita e tutta la documentazione utile (perizie, planimetrie, foto,ecc.) sul sito internet www.astegiudiziarie.it.

I beni sono meglio descritti nella relazione giurata di stima a firma Ing. Marco Rubin, reperibile sul sito internet, che deve essere consultata dagli offerenti ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano attualmente.

Per migliori informazioni e per fissare l’appuntamento per le visite agli immobili contattare il Commissario Liquidatore ai seguenti recapiti: