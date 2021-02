Calcio in diretta: Pro Patria – Como

Aria d’alta classifica allo “Speroni” per la Pro Patria che ospita il Como capolista del Girone A. Fischio d’inizio alle ore 17.30 con i tigrotti che cercano punti per continuare a restare nelle zone nobili della graduatoria. Potrete prendere parte alla nostra diretta commentando in tempo reale l’andamento del match o interagendo con l’hashtag #DirettaVn sui social.

Per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI