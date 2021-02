La Pro Patria batte il Como, Javorcic: “Ragazzi eccellenti”

Una vittoria meritata quella della Pro Patria contro la capolista Como, che mister Ivan Javorcic (Foto Roberta Corradin – VareseNews) commenta così: «Questa vittoria contiene l’essenza di questo collettivo, che esprime i suoi valori e la sua organizzazione. Oggi i ragazzi sono stati eccellenti, è un derby vinto, son tre punti, fa piacere anche per i nostri attaccanti che oggi sono stati decisivi, ma in generale sono soddisfatto di tutti anche perché non dimentichiamoci che nelle ultime 12 partite abbiamo numeri da alta classifica, cosa straordinaria per una società come la nostra. Ce la meritiamo tutta, e così se la meritano i tifosi che possono gioire dopo una partita sentita contro chi è primo in classifica e in fin dei conti sta lì con merito. Mi ha fatto molta impressione il Como, ha giocatori forti e un collettivo importante. Sarà una sorpresa fino alla fine questo campionato. È stata una partita di maturità, nella gestione dei momenti e della mentalità da squadra vincente. Abbiamo avuto la partita sotto controllo, il loro portiere è stato bravo nel negarci il terzo gol. Poi l’espulsione ha cambiato un po’ gli stati d’animo in campo ma noi siamo stati equilibrati e abbiamo continuato ad essere solidi e organizzati».

«È giusto gioire – commenta l’allenatore – dopo la conquista del primo obiettivo della stagione (la salvezza ormai agguantata, ndr) ma continuiamo a migliorarci per far meglio. Questa è una squadra che ha voglia di competere, che va sempre in campo con la voglia e la determinazione per giocare così ogni partita. Andiamo orgogliosi del lavoro che stiamo facendo con gli attaccanti, stanno migliorando i propri numeri (Parker e Latte Lath a segno oggi) o comunque si inseriscono sempre bene (Kolaj e Castelli). Non dimentichiamo che aiuta anche la presenza di un faro come Le Noci in panchina».

Parole anche per il capitano Colombo: «Questa vittoria ci dà tanto, oltre ai punti. Ci dà sicuramente consapevolezza, perché ci fa sentire un po’ più bravi, ci dà qualcosa in più. Vittoria molto pesante. A salvezza acquisita ci dobbiamo divertire, magari essendo un po’ più spensierati. Secondo me siamo una grande squadra, lottiamo sempre tutti, nessuno si tira mai indietro quando c’è da aiutarsi. Questi sono i segreti di un grande gruppo. Siamo cresciuti tantissimo dall’inizio dell’anno, come personalità di squadra, da Lombardoni e Gatti fino a Latte Lath. Per quanto mi riguarda mi diverto, e grazie al lavoro di tutti mi sento bene. Finché sarà così, sarò qui con loro a lottare. Da domani ricominciamo a lavorare, martedì saremo di nuovo in campo e sarà importante dare continuità. Serve un’altra grande prestazione, non sarà facile, anche perché all’andata abbiamo perso contro la Pro Sesto. Dobbiamo riscattarci».