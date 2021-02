Cuveglio saluta il dottor Cardillo, “per noi super segretario comunale”

Grande competenza, conoscenza e professionalità. Tutti, in Valcuvia, si fidavano e si fidano delle parole del dottor Giuseppe Cardillo, storico segretario comunale di numerosi centri della valle e anche della Comunità Montana. Seguono le parole dell’amministrazione comunale di Cuveglio nella persona del sindaco Francesco Paglia che così ha voluto salutare il professionista del diritto.

Alla fine di febbraio, il segretario Dott. Giuseppe Cardillo, avendo maturato i termini per la pensione, cesserà l’attività nel nostro Comune, anche se continuerà ad accompagnarci per un periodo transitorio sino all’insediarsi del nuovo Segretario, così da garantire un passaggio morbido senza “strappi”.

Gli siamo sinceramente grati per questa sua disponibilità.

A Cuveglio è stato Segretario dal 1990 ad oggi. Ha rivestito incarichi di Segretario Comunale in molti Comuni della Provincia di Varese, è stato Segretario di Comunità Montana della Valcuvia, Revisore dei Conti in importanti città Lombarde, è presente in molti Enti della Provincia ed è profondo conoscitore della macchina operativa Statale e Comunale.

Di indiscussa e grande professionalità, è stato un riferimento certo per amministratori e dirigenti della Pubblica Amministrazione, disponibile e attento a tutte le esigenze amministrative e a tutte le necessità delle persone a lui affidate. Ricordiamo a questo proposito i corsi di Finanza Pubblica ultimamente tenuti per i giovani amministratori e neoeletti.

Con queste caratteristiche da Super Segretario, unite ad un alto profilo umano, ha sostenuto le amministrazioni che si sono avvicendate a Cuveglio dal 1990 ad oggi: da 1990 al 2004 con Sindaco Pietro Paglia dal 2004 al 2009, con Sindaco Romeo Ciglia dal 2009 al 2019, con Sindaco Giorgio Piccolo dal 2019 ad oggi con Sindaco Francesco Paglia.

Esprimendo la massima gratitudine, sono certo di interpretare i sentimenti di più viva riconoscenza da parte dell’attuale Amministrazione e di tutti i Sindaci e Amministratori che ci hanno preceduto e che con il Dott. Cardillo hanno collaborato.

Vorrei, in particolare ricordare e testimoniare lo speciale senso di stima, gratitudine e amicizia che legava mio padre Pietro al dott. Cardillo, con il quale ha intensamente collaborato condividendo l’impegno amministrativo per ben quattordici anni.

Anch’io esprimo un profondo sentimento di riconoscenza, ricordando gli anni in cui sono stato Sindaco a Duno e questi in cui, Sindaco a Cuveglio, ho sempre trovato in lui un sostegno sia a livello personale sia gestionale e un amico sempre pronto e disponibile alla ricerca del Bene Comune ed a individuare le

corrette strade per rendere l’azione amministrativa efficiente, efficace e proficua.

Vorrei infine ringraziare il Dott. Cardillo a nome di tutti dipendenti Comunali, di cui ha orientato l’operatività, fornendo sempre una sponda sicura, e a nome di tutta la cittadinanza di Cuveglio, che lo ha sempre apprezzato e stimato per essere stato essenziale elemento di continuità tra le amministrazioni che si sono avvicendate.

Ringraziamo ancora Giuseppe Cardillo per il suo trentennale impegno e gli auguriamo di cuore un lungo periodo di meritata tranquillità.

Il sindaco di Cuveglio, Francesco Paglia