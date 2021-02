Da Castellanza a Cerro Maggiore per vendere droga, pusher arrestato

Un 31enne di Castellanza è stato arrestato a Cerro Maggiore perchè trovato in possesso di droga. Il fermo è scattato nei giorni scorsi ed è stato eseguito dai militari della stazione cerrese che stavano eseguendo un servizio di controllo sul territorio.

Il 31enne è stato individuato in via Puccini mentre stava cedendo una dose di cocaina a un cliente. I carabinieri durante la perquisizione domiciliare hanno trovato 5 grammi di cocaina e 6 di marijuana. Così il pusher castellanzese è stato arrestato per spaccio di droga.