Elogio alle Poste di Cocquio Trevisago

Con la presente non voglio segnalare un disservizio ma inviare un ELOGIO all’Ufficio Postale di Cocquio Trevisago (VA) .Nonostante il periodo molto impegnativo e stressante per tutti, nel suddetto Ufficio ho riscontrato sempre gentilezza, professionalità ed umanita’, in primis da parte della Direttrice, ma anche da parte degli impiegati che si sono in questo periodo messi a disposizione della popolazione agli sportelli. Difficilmente negano aiuto e comprensione a chi ne necessita, soprattutto ad anziani e stranieri.

Pur trattandosi di un piccolo Ufficio di paese , e’ ubicato su una strada principale ed in prossimita’ di un centro commerciale, ed e’utilizzato anche da persone dei paesi limitrofi. Spesso si creano code, e’ vero, ed il malcontento serpeggia , ma tutti cercano di lavorare al meglio.

Nonostante questo, nel mio piccolo ho assistito a scene di intolleranza da parte di alcuni utenti veramente fuori luogo. Non e’ mortificando chi si mette al nostro servizio che possiamo sfogare la nostra rabbia! Immagino vi siano anche arrivati dei reclami, che, fondati o infondati che siano, sicuramente influiscono sulla serenita’ degli operatori.

Vorrei pertanto che, se possibile, queste mie righe arrivassero sulle loro scrivanie, in modo che sappiano che di fronte ad un cittadino scontento ce ne potrebbero essere altri 100 contenti. Non e’ raro infatti trovare fuori in coda persone non residenti che dichiarano di venire all’Ufficio Postale di Cocquio perche’ piu’ efficiente e piu’ accogliente di altri.

Non penso di essere una voce fuori dal coro asserendo questo, e mi auguro vogliate tenere presente questo mio pensiero sicuramente condiviso da tanti altri cittadini. Il nervosismo e l’attimo di alterazione

in alcune situazioni sono concepibili, quindi perche’ gettare subito fango addosso a chi anche in piena pandemia ha lavorato ed anche corso dei rischi permettersi al nostro servizio?

Un grande GRAZIE ala Direttrice ed a tutti i suoi collaboratori, nella speranza che tutti i cittadini diventino un poco piu’ tolleranti nei confronti di chi lavora per noi. Rinnovo la mia speranza che queste righe possano arrivare ai diretti interessati.

Distinti saluti

Lettera firmata