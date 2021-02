Liceo Manzoni costretto a respingere le iscrizioni, Galimberti: “Il Comune mette a disposizione i suoi spazi”

È di questi giorni la notizia che al liceo Manzoni siano aumentate le iscrizioni per il prossimo anno scolastico, ma ci siano difficoltà di spazi tali da non poter accogliere tutte le domande di iscrizione degli studenti che avevano scelto questa scuola superiore.

«Non possiamo accettare questa situazione, soprattutto in questo periodo – afferma il sindaco Davide Galimberti – Dopo due anni scolastici che hanno visto gli studenti convivere con il covid tra DAD, chiusure e distanziamento, non si devono privare ulteriormente i ragazzi e le ragazze della libertà di studiare dove desiderano, scegliendo l’indirizzo di studi più giusto per il loro futuro. Mi appello dunque a tutte le istituzioni, alle scuole, a chi si occupa di edilizia scolastica e quindi la Provincia affinché non si dica no ai sogni di questi ragazzi. Il Comune di Varese, nei giorni scorsi, ha già fatto una proposta di collaborazione per risolvere il problema, mettendo a disposizione spazi comunali da poter utilizzare per accogliere tutti gli studenti».

«Come assessorato ai servizi educativi – spiega l’assessore Rossella Dimaggio -, ci siamo subito attivati, nonostante le scuole superiori non siano di diretta gestione comunale. Questo perché come città capoluogo abbiamo il dovere di lavorare tutti insieme per garantire il diritto allo studio dei nostri ragazzi. Alle istituzioni direttamente coinvolte abbiamo proposto l’utilizzo degli spazi della Salvemini, affinché la Scuola e la Provincia possano allestire gli spazi necessari e possano accogliere tutte le richieste degli studenti».