Non ci sono spazi: il liceo Manzoni di Varese deve respingere 94 domande di iscrizione

Il liceo Manzoni costretto a respingere 94 domande di iscrizioni. Dopo aver chiesto spazi e atteso una risposta, alla vigilia dell’ultimo giorno disponibile per presentare le domande non accettate in altre scuole, il preside Giovanni Ballarini ha preso la triste e difficile scelta: «Ho sentito anche il dirigente dell’Ufficio scolastico Carcano e con lui ho preso questa soluzione dato che non c’è più tempo. Purtroppo, tutte le ipotesi avanzate nel corso della riunione con le istituzioni si sono dimostrate non percorribili perché troppo onerose. E al Manzoni non rimane altro che riorientare».

Tra i 94 alunni chiamati a fare altre scelte, ce ne sono 63 che non hanno alternative limitrofe vengono da distretti scolastici che non hanno offerte analoghe: 25 domande da Bisuschio per il liceo linguistico, 17 da Gavirate per scienze umane, altre 28 sempre da Gavirate per l’economico: « Sappiamo che questi ragazzi si troveranno in grande difficoltà – commenta il dirigente – alcuni non avevano nemmeno messo una seconda opzione dato che non l’avevano. Mi metto nei loro panni, ma il Manzoni non può accogliere più di 261 alunni, formando anche una prima in più oltre a quelle programmate».

Tramontano, quindi, sia l’opzione via Brunico sia quella di via Valverde a Varese: « La Provincia ha trovato tre aule per il liceo Ferraris ma non può attrezzare altri spazi perché sarebbe eccessivamente oneroso. Anche sistemare la scuola di via Brunico costa troppo».

I telefoni della segreteria del liceo di via Goldoni sono roventi. A settembre potranno iniziare solo 10 prime: 1 di musicale,2 di scienze umane, 3 di economico,1 di Esabac, 3 di linguistico tradizionale.

Gli altri ragazzi non potranno seguire i propri desideri.