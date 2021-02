Linee urbane a Varese: controlli rinforzati per la sicurezza di tutti

Controlli rinforzati sulle tratte urbane di Autolinee Varesine in questa nuova “ripartenza” delle scuole, con un duplice obiettivo: di fianco alle tradizionali verifiche dei titoli di viaggio, i controllori agiscono infatti per accertarsi che il servizio si svolga regolarmente, soprattutto in relazione alle stringenti normative nazionali mirate a tutelare la salute e la sicurezza di tutti.

In questi ultimi 15 giorni, i verificatori dell’azienda sono stati presenti quasi quotidianamente presso i licei di Masnago, in concomitanza con le tre fasce orarie di uscita dei plessi scolastici: il loro operato ha permesso di redistribuire equamente i passeggeri tra i numerosi autobus presenti, contenendo così quelle situazioni altrimenti tipiche che vedono un mezzo con un carico superiore al dovuto ed un altro, magari immediatamente seguente e operativo sullo stesso percorso, pressoché vuoto.

Queste azioni hanno permesso inoltre di osservare come il servizio specificatamente erogato su queste tratte risulti perfettamente consono (per non dire quasi sovradimensionato) rispetto al reale numero di utenti e alle normative attuali per le quali i pullman viaggiano al 50% della capienza complessiva, costituita tanto dai posti a sedere, quanto da

quelli in piedi.

Azioni similari si sono svolte anche a Casbeno, presso le fermate situate tra piazza Libertà e viale XXV Aprile, e sono infine in estensione al Centro di Formazione Professionale di via Monte Generoso, il terzo snodo altrettanto importante per il servizio scolastico in ambito urbano. Per questa specifica mansione, i verificatori hanno ricevuto in dotazione dei gilet arancioni che contribuiscono a renderli maggiormente identificabili anche in quei momenti di uscita da scuola dove, per ragioni fisiologiche, tende inevitabilmente a formarsi una certa ressa.

«L’intenzione dell’azienda è di insistere con queste azioni preventive ed organizzative – si legge nella nota inviata da Autolinee Varesine -: fondamentale, però, anche la collaborazione attiva ed intelligente dei ragazzi e di tutti gli utenti del trasporto pubblico locale, al fine di ridurre al minimo situazioni di rischio peraltro assolutamente inutili, vista l’attuale conformazione del servizio il quale risulta alla propria estensione massima mai raggiunta negli ultimi anni».