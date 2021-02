Oltre 2300 persone vaccinate in quattro giorni all’ospedale di Varese

Domenica di lavoro per gli operatori sanitari incaricati della campagna vaccinale antiCovid. All’ospedale di Varese, medici, infermieri, amministrativi e volontari erano pronti ai box per accogliere i 140 anziani che, alle 9.40 avevano terminato il percorso con accoglienza, registrazione, vaccino e osservazione.

La mattinata è poi proseguita con gli operatori sanitari di RSA e RSD, farmacisti, dentisti e medici non convenzionati con il SSR. previsto dalla fase 1bis.

In quattro giorni sono 565 gli anziani già vaccinati, numeri compatibili con le dosi di vaccino Pfizer consegnate alla nostra Azienda.

Per la fase 1 bis, invece, il vaccino da usare è sia Pfizer che Astrazeneca, quest’ultimo riservato agli under 55 che non presentano particolari patologie, per tutti gli altri si ricorre ancora a Pfizer.

Nel dettaglio, giovedì scorso a Varese sono state vaccinate 449 persone, di cui 71 con Astazeneca.

Venerdì, invece, i vaccini somministrati sono stati 500, di cui 116 con Astazeneca, mentre sabato i vaccinati sono stati 453, di cui 117 con Astazeneca.

Per oggi, domenica, sono attese 420 persone, compresi i nonni già vaccinati nella prima ora e mezza di attività.

Ora si attende l’arrivo dei rifornimenti, sperando che vadano aumentando, così da poter spiegare tutta la capacità vaccinale approntata dalle sedi dell’ASST Sette Laghi, che ogni giorno potrebbero arrivare a oltre 2200 dosi somministrate.