Fa una passeggiata nei boschi di Varese, ma trova l’amianto

Brutta sorpresa durante una passeggiata nei boschi di Varese. Mercoledì 24 febbraio una persona ha ritrovato un cumulo di pannelli di materiale edile abbandonati lungo via Tolmino. Un’occhiata è bastata per far sorgere il forte sospetto che si trattasse di lastre di amianto: nota sostanza nociva ormai vietata in molti Paesi.

A far sapere del ritrovamento è stato Marco Mondini, attraverso la pagina Facebook di Enduro Varese. «Non appena questa persona mi ha inviato le foto delle lastre – racconta Marco -, ho subito consigliato di denunciare l’abbandono di materiale direttamente alle autorità. Dopo alcuni giorni mi ha ricontattato per rassicurarmi di aver segnalato l’evento ai carabinieri forestali».

«Sono contento – aggiunge Marco Mondini – che anche persone fuori dal mondo dell’enduro mi contattino per segnalare il degrado nei boschi. Significa che dopo mesi di impegno e tante iniziative di pulizia Enduro Varese ha cominciato a essere un punto di riferimento per chi vuole aiutare a prendersi cura del proprio territorio».