Ricerche ancora in corso per trovare la donna scomparsa da Travedona

Sono ancora in corso le ricerche della donna di 75 anni scomparsa dalla sua casa di a Travedona. La vettura è stata ritrovata parcheggiata a Biandronno in via Borghi.

Per tutta la notte i Vigili del Fuoco, con l’Unità di crisi locale , il gruppo Speleo Alpino Fluviale, gli specialisti del Topografia applicata al soccorso e il nucleo Dedalo hanno continuato le ricerche nei boschi sopra la località di Comerio lungo il sentiero 12 del parco del campo dei Fiori. Qui, infatti, è l’ultimo segnale rilevato del cellulare che suona a vuoto. Della donna, però, ancora nessuna notizia . Nell’area stanno operando anche i nuclei cinofili.